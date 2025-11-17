¿Quién podría ser el nuevo Capataz de La Granja VIP? ‘El Patrón’, Kike y Sergio comparten sus descabelladas predicciones

Como todos los lunes, este día se conocerá al nuevo Capataz de La Granja VIP; sin embargo, no se definirá por medio de una clásica competencia entre los granjeros, sino que en esta ocasión será el público quien decidirá a las dos celebridades que se disputarán el puesto, aspecto que todavía desconocen los habitantes del reality show.

"Así sacudirían el avispero": Kike ve posible la incorporación de los peones

Antes de la hora de la comida, 'El Patrón' Alberto del Río, Sergio Mayer Mori y Kike Mayagoitia aprovecharon un momento para compartir sus intenciones de convertirse en Capataz y especular sobre posibles escenarios en los cuales no se verían tan favorecidos.

"Sergio se cree imbatible, invencible", bromeó el luchador con el ex Capataz, el cual sugirió que podría existir la posibilidad de permitir que solamente las mujeres pudieran competir por la codiciada posición, a lo que 'El Patrón' y Kike se mostraron muy escépticos.

Mayagoitia señaló que lo más probable sería que la producción dejara que compitieran los peones porque "sienten que así sacudirían el avispero", en una referencia a Alfredo Adame y Eleazar Gómez, específicamente. "No ocupamos entrar en más detalles", apuntó el conductor de 'Venga la Alegría'.

Aunque Sergio negó que pudiera existir tal escenario, Alberto del Río compartió que pensaba que, de alguna manera, se cambiarían las reglas, hecho en el que coincidió Kike, el cual anticipó que los peones tendrían "cierto impulsillo".

Mayer Mori respondió que por él estaría bien que dejen competir a los peones, ya que "igual ni figuran para las competencias" y coincidió en que el movimiento es probable, aunque dijo que sería muy "obvio".

Cabe apuntar que Kike señaló que una posibilidad es que el Capataz fuera elegido por el público y si bien se acercó, será el público quien vote por los dos granjeros que se disputarán el puesto.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al nuevo Capataz de La Granja VIP, así como al elegido por Manola Díez, derivado de su Legado, para convertirse en el primer nominado de la sexta semana y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.