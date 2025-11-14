¿Lola Cortés REGRESA a La Granja VIP? Aquí, TODOS LOS DETALLES

Hace unos días ocurrió uno de los momentos más tristes que hemos visto en lo que va de La Granja VIP: Lola Cortés abandonó voluntariamente la competencia por el trastorno de ansiedad con el que vive. Ahora, 5 días después de que salió, la actriz y cantante regresará al reality show, al menos por un ratito.

Lola Cortés regresa como invitada a La Granja VIP

Este viernes de La Traición, Lola Cortés visitará el foro de La Granja VIP como invitada, por ocasión especial. Será la primera vez que la veamos durante el Programa En Vivo, tras La Gala de Eliminación en que abandonó el reality. Estará intercambiando opiniones con los conductores, Adal Ramones y Kristal Silva, y también con los críticos del programa.

No te pierdas su visita en punto de las 9:00 P.M. Puedes seguirla por la señal de Azteca UNO, en el sitio web oficial de La Granja VIP o en la app TV Azteca En Vivo.

¿Por qué Lola Cortés se fue de La Granja VIP?

Durante La Gala de Eliminación del 9 de noviembre, Lola Cortés solicitó abandonar el reality show porque el trastorno de ansiedad con el que vive estaba afectando su estancia. Adal Ramones le dio varios minutos para pensarlo, pero la icónica jueza de La Academia decidió irse. Su hija, Dariana, fue a recibirle y pudo contenerla mientras estaba sufriendo un ataque de pánico.

En el foro de Venga La Alegría, el martes, Lola dijo que ella no había tomado en cuenta el encierro a la hora de acordar su participación en La Granja VIP; su motivación era el contacto con la naturaleza y los animales. Sin embargo, decidió poner en primer lugar su salud e incluso aprovechó la oportunidad para hablar sobre la importancia de hacer conciencia sobre la salud mental. "Esta enfermedad es fantasma, es intangible", dijo, refiriéndose a su ansiedad.