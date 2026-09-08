Los IMPRESIONANTES privilegios que gozará Kunno gracias a Julio Camejo en La Granja VIP Segunda Temporada

La victoria de Julio Camejo en la primera competencia por ser el Capataz de La Granja VIP Segundo Temporada no solo le otorgó la ansiada inmunidad, sino también el control de uno de los espacios más codiciados del rancho: la suite ejecutiva. Como parte de los beneficios del liderazgo, Adal Ramones le notificó al actor que tenía la facultad de seleccionar a un acompañante —con la única condición de que no perteneciera al grupo de los peones— para compartir la estancia de lujo durante toda la semana.

Antes de revelar su veredicto, Julio Camejo tomó la palabra frente al grupo para explicar las razones detrás de su elección. El actor confesó que una persona muy especial fuera del encierro le había pedido que cuidara y se portara bien con dicho compañero, sumado a que desde el primer minuto conectó de forma genuina con él. Acto seguido, pronunció el nombre de Kunno, desatando la sorpresa y los aplausos de los presentes.

Julio Camejo eligió a Kunno para compartir la suite del capataz en La Granja VIP Segunda Temporada

El momento estuvo lleno de risas e improvisación. Emocionado por la noticia, Julio Camejo levantó en brazos a Kunno para llegar al dormitorio como si fueran una pareja de recién casados, lo que provocó las bromas de sus compañeros. Además, el creador de contenido dijo que se había convertido oficialmente en la nueva "Señora de la Granja".

Para el creador de contenido, el traslado representa un respiro monumental en medio de las carencias que comienzan a sentirse en el inmueble principal. Mientras el resto de los habitantes lidia con las restricciones de alimentos y los problemas de suministro de líquido, Kunno disfrutará de una amplia cama con sábanas afelpadas, acceso a un jacuzzi privado, sales de baño, mascarillas, productos para el cuidado de la piel, aceites relajantes, una barra variada de bocadillos, botellas de vino y la comodidad de agua caliente para ducharse sin contratiempos.