Las FUERTES promesas que hizo Julio Camejo a los Granjeros tras coronarse como el primer Capataz de La Granja VIP Segunda Temporada

La primera gran prueba de destreza y resistencia física dentro de La Granja VIP Segunda Temporada ya está cambiando el rumbo de la convivencia, pues esta noche, mediante una reñida competencia celebrada en el área del jardín, Julio Camejo logró el título del Capataz frente a rivales sus Mónica Escobedo, Kunno e Ivonne Montero, convirtiéndose oficialmente en el primero de esta nueva temporada y dejando en claro el estilo de liderazgo que mantendrá al frente del grupo.

Pese a un arranque complicado marcado por equivocaciones en el circuito que amenazó con arrebatarle el triunfo, el actor apretó el paso para superar a Mónica, Kunno e Ivonne en el reto de apilar los cántaros de barro. Sin embargo, lejos de asumir una actitud soberbia tras alzarse con la victoria, Julio Camejo sorprendió a sus compañeros al reiterar que su intención no es imponer su autoridad desde la ventaja.

Julio Camejo se convierte en el primer capataz de La Granja VIP Segunda Temporada

Al asumir la máxima jerarquía de La Granja VIP Segunda Temporada, el artista enfatizó que busca integrarse al equipo como uno más, descartando cualquier trato diferenciado o postura de superioridad hacia el resto de los participantes: "No quiero llegar a mandar, quiero ser parte; no quiero mirar por arriba del hombro", aseguró enfáticamente ante el grupo.