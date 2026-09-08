Las FUERTES promesas que hizo Julio Camejo a los Granjeros tras coronarse como el primer Capataz de La Granja VIP Segunda Temporada
Tras ganar el reto del Capataz, Julio Camejo no tardó en declarar cómo será durante su mando.
La primera gran prueba de destreza y resistencia física dentro de La Granja VIP Segunda Temporada ya está cambiando el rumbo de la convivencia, pues esta noche, mediante una reñida competencia celebrada en el área del jardín, Julio Camejo logró el título del Capataz frente a rivales sus Mónica Escobedo, Kunno e Ivonne Montero, convirtiéndose oficialmente en el primero de esta nueva temporada y dejando en claro el estilo de liderazgo que mantendrá al frente del grupo.
Pese a un arranque complicado marcado por equivocaciones en el circuito que amenazó con arrebatarle el triunfo, el actor apretó el paso para superar a Mónica, Kunno e Ivonne en el reto de apilar los cántaros de barro. Sin embargo, lejos de asumir una actitud soberbia tras alzarse con la victoria, Julio Camejo sorprendió a sus compañeros al reiterar que su intención no es imponer su autoridad desde la ventaja.
Julio Camejo se convierte en el primer capataz de La Granja VIP Segunda Temporada
Al asumir la máxima jerarquía de La Granja VIP Segunda Temporada, el artista enfatizó que busca integrarse al equipo como uno más, descartando cualquier trato diferenciado o postura de superioridad hacia el resto de los participantes: "No quiero llegar a mandar, quiero ser parte; no quiero mirar por arriba del hombro", aseguró enfáticamente ante el grupo.
Para sellar su compromiso, Julio Camejo prometió ser el primero en poner el ejemplo en las tareas más pesadas: "Trataré de dar el mayor de mis esfuerzos; si ellos ponen el 100%, yo pondré el 150%", sentenció. Con este triunfo, Camejo no solo aseguró su estancia una semana más al obtener la codiciada inmunidad, sino que también ganó el derecho exclusivo de habitar la suite del Capataz, en donde gozrá de mayor comodidad así como de comida ilimitada. Además, tuvo el poder de elegir a una persona con la que podrá compartir este privilegio, este granjero fue Kunno.