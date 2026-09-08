Así es la LUJOSA habitación del Capataz en La Granja VIP: desde Jacuzzi hasta una sala y comida exquisita

Este es el segundo día de La Granja VIP Segunda Temporada y las sorpresas no paran, pues este lunes conocimos que Julio Camejo se convirtió en el primer Capataz de la semana después de un reto extremo en el que se enfrentó contra: Mónica Escobedo, Kunno e Ivonne Montero. Es por eso que Julio, podrá disfrutar no solo de la inmunidad de la semana, sino que también gozará de todas las amenidades de la habitación del Capataz.

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¿Cómo es la habitación del Capataz en La Granja VIP?

Sabemos que la habitación del Capataz es todo un lujo y placer para el ganador de la semana, y podrá dormir con un acompañante. En esta ocasión, la estancia cuenta con una cama tamaño king size, un baño propio, bocadillos, comida exquisita, bebidas y una estancia tipo sala para descansar.

¿A quién se llevó Julio Camejo a la habitación del Capataz?

Antes de elegir a su acompañante, Julio compartió un gran discurso ante sus compañeros y prometió ser un buen líder durante la primera semana del Capataz, ser justo y trabajar mucho para que todos la pasen bien. Finalmente, Julio decidió compartir de los beneficios de la habitación con Kunno, quien se mostró sumamente agradecido.

Julio comentó que ha recibido mucho cariño de todos, pero en especial fue muy bien recibido por Kunno, es por eso que tomó la decisión de que sea su acompañante durante esta semana.