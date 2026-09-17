Manelyk y Azalia YA tiene en la mira a su siguiente víctima en La Granja VIP: “La próxima va nominado sí o sí" (VIDEO)

Manelyk y Azalia no perdonan en La Granja VIP. Tras la Asamblea, las Granjeras ya visualizaron su próxima estrategia fijando un objetivo claro: “La próxima van nominados sí o sí". Ambas coincidieron en ir contra las “macetas”, aquellos habitantes de perfil bajo que según ellas no aportan al show, prometiendo sacudirlos en la siguiente votación.