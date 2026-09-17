Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
LA GRANJA SEGUNDA TEMPORADA_LOGO.png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Manelyk y Azalia YA tiene en la mira a su siguiente víctima en La Granja VIP: “La próxima va nominado sí o sí" (VIDEO)

Las Granjeras ya saben contra quién se irán en la próxima Asamblea.

Manelyk y Azalia no perdonan en La Granja VIP. Tras la Asamblea, las Granjeras ya visualizaron su próxima estrategia fijando un objetivo claro: La próxima van nominados sí o sí". Ambas coincidieron en ir contra las “macetas”, aquellos habitantes de perfil bajo que según ellas no aportan al show, prometiendo sacudirlos en la siguiente votación.

Tags relacionados
La Granja VIP Segunda Temporada La Granja VIP 24/7

Videos