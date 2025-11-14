“Estuvo muy mal”: Manola Díez reconoce su error tras su pelea con Kim Shantal en La Granja VIP

Tras horas llenas de tensión, Kim Shantal se acercó a Manola Díez para pedirle disculpas y aclarar las cosas, pues recordemos que el jueves por la mañana ambas discutieron luego de realizar una dinámica. Las dos se hicieron de reclamos y gritos, por lo que tuvieron que intervenir algunos granjeros para separarlas. Mientras que el conflicto siguió entre las dos por la noche, en la ceremonia del desafío de salvación, pues volvieron a discutir.

Sin embargo, este viernes, Kim reflexionó sobre su actuar y decidió hablar con Manola para pedirle disculpas y aclarar las cosas. Un momento sumamente emotivo y que ha dejado a la audiencia que sigue el 24/7 de La Granja VIP conmovida, ya que también la actriz regiomontana reconoció que se equivocó y que no reaccionó de la mejor manera.

Kim Shantal le pide disculpas a Manola Díez

Luego de pedirle consejo a Teo sobre si debería o no hablar con Manola, Kim fue a buscarla para hablar con ella. Le aclaró que su intención no era ofenderla y que pese a todo le tiene un gran cariño. “No sé qué fue lo que entendiste ayer pero mi intención no fue llamarte de la manera en que lo dices, te pido una disculpa”, comenzó diciendo.

“Creo que las dos somos muy similares, que explotamos con cualquier cosita y que somos dos llamitas. Pero a mi no me gusta estar mal contigo, yo te quiero y te pido una disculpa de todo lo que pudo haber salido de mi boca ”, señaló Kim.

Manola Díez reconoce sus errores ante Kim Shantal

Mientras que Manola, por su parte, reconoció que cometió errores y que le dolió especialmente haber llegado a la prueba ya cargada de tensión. Confesó que todo el día intentó concentrarse para rendir bien, y que escuchó comentarios como “que se desconcentre, va a perder”. Palabras que –reales o imaginadas en la presión del encierro– la hicieron entrar al reto con rabia y frustración, sintiendo que eso le costó el triunfo.

“ Yo también hice mal, acepto mis errores… Si estuvo muy mal . Definitivamente para mí se respira un ambiente súper caliente, y quizá me equivoco pero yo escuchaba que decían ‘ay si que se desconcentre va a perder’”, recalcó. Además que también le pidió una disculpa a Kim por las cosas que ella le dijo, pues sabe que es alguien que la estima y que la ha tratado bien.

“Si yo me equivoque, si te ofendí, te dije algo que no te haya gustado, yo también me arrepiento, no porque estemos aquí ni porque nos están viendo, sino porque tú has hecho cosas buenas por mí”, reconoció Manola.

Por último, ambas reconocieron que muchas de sus palabras se malinterpretaron dentro de la granja, especialmente términos o expresiones que en el norte o en otras regiones tienen otro significado –como el de ‘pinche vieja’ –. También, coincidieron en que sus discusiones fueron un error mutuo y, tras hacer las paces con un fuerte abrazo, prometieron no volver a prenderse tan rápido con un “borrón y cuenta nueva”, sellando así un acuerdo que podría dar un giro a su relación dentro del reality.