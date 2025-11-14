Kim Shantal SE DISCULPA con Manola Díez tras fuerte pelea, y ella le responde CON LÁGRIMAS
Kim Shantal se acercó con Manola Díez para arreglar las cosas y volver a ser amigas, luego de que ambas se gritaron el jueves. Así reaccionó Manola.
Un día después de haber protagonizado una fuerte pelea en La Granja VIP, Kim Shantal se disculpó con Manola Díez por lo que se haya interpretado como una ofensa. “No me gusta estar mal contigo”, admitió. En respuesta, Manola confesó cómo se sentía.
