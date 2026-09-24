Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
La Granja VIP 24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

“Me estoy volviendo loco”: Kevyn confiesa que la TRAICIÓN a los Granjeros ya lo está afectando

El comediante está intentando que no lo descubran pero confiesa que no es fácil el trato que hizo con Adal Ramones.

En una conversación a solas, Kevyn Bicolor admitió que la traición hacia sus compañeros ya le está pasando factura: “Me estoy volviendo loco”. El Peón confesó que la dinámica cambia a diario en La Granja VIP y que le resulta agotador esforzarse por cumplir el pacto con Adal Ramones de sacar los secretos a los demás participantes.

Tags relacionados
La Granja VIP 24/7 Kevyn Contreras

Videos