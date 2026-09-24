“Me estoy volviendo loco”: Kevyn confiesa que la TRAICIÓN a los Granjeros ya lo está afectando

En una conversación a solas, Kevyn Bicolor admitió que la traición hacia sus compañeros ya le está pasando factura: “Me estoy volviendo loco”. El Peón confesó que la dinámica cambia a diario en La Granja VIP y que le resulta agotador esforzarse por cumplir el pacto con Adal Ramones de sacar los secretos a los demás participantes.