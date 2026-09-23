¡Nominaciones intensas! En la tercera Asamblea los Granjeros hacen sus nominaciones y se confrontan cara a cara en La Granja VIP

Un programa intenso se vivió en La Granja VIP, en la tercera Asamblea los Granjeros tuvieron que hacer sus nominaciones, escogiendo a los Granjeros y dando su explicación al respecto, pero lo que sorprendió a todos fue el castigo final que recibieron dos Granjeros después de malas acciones que pasaron entre ellos. Si te perdiste algún minuto de lo que pasó, te dejamos el programa completo del 23 de septiembre, no te querrás perder todo el chisme.