¡Ya se olvidó de Pascal! Bebeshita le CONFIESA a Kunno que siente un CRUSH por este Granjero (VIDEO)

Durante una plática en el granero, La Bebeshita le confesó a Kunno y Mónica Noguera un giro en sus sentimientos. Aunque aceptó que Pascal Nadaud le parece guapísimo, admitió que Kevyn Bicolor comenzó a llamarle la atención por su personalidad, asegurando que se llevan muy bien y comparten una forma de ser mucho más afín.