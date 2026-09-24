¡Ya se olvidó de Pascal! Bebeshita le CONFIESA a Kunno que siente un CRUSH por este Granjero (VIDEO)
Los shippeos comienzan a subir de nivel en La Granja VIP, y el corazón de Bebeshita se siente confundido.
Durante una plática en el granero, La Bebeshita le confesó a Kunno y Mónica Noguera un giro en sus sentimientos. Aunque aceptó que Pascal Nadaud le parece guapísimo, admitió que Kevyn Bicolor comenzó a llamarle la atención por su personalidad, asegurando que se llevan muy bien y comparten una forma de ser mucho más afín.