¿Niurka le robó a Manelyk? Esto reveló la influencer sobre la traición de la vedette: “Ella solita empezó a enloquecer”
¡Fuertes confesiones! Manelyk revive la disputa que tuvo con Niurka, revelando que de ser amigas sufrió una fuerte traición. Esto comento en La Granja VIP
Mane con Kevyn habla abiertamente sobre su relación con Niurka, quien en un inició tuvieron una gran amistad entre ellas, al apoyarse mutuamente en repetidas ocasiones, pero todo dio un giro inesperado, cayendo en terribles traiciones por parte de la Granjera. Descubre todo lo que comentó en La Granja VIP.