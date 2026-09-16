Niurka lo tenía claro: “Yo sabía que todos iban por mí” tras convertirse en nominada de La Granja VIP (VIDEO)
La vedette se siente tranquila pues asegura que ya tenía claro que el bando de Manelyk se iría en su contra.
Esta noche de Asamblea los Granjeros mandaron a la tabla de nominados a Niurka, sin embargo, la vedette se siente tranquila, pues asegura que ella ya sabía que “se le iban a ir encima”, por los recientes y constantes roces que ha tenido con el otro bando lidereado por Manelyk, quien también está nominada esta semana en La Granja VIP.