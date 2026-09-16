Ivonne Montero intenta disculparse y Natalia Alcocer la señala de MANIPULADORA: “No sé por qué te di la oportunidad”
Ivonne Montero intentó disculparse con Natalia Alcocer por el “beso de Judas” pero Natalia Alcocer la señalo como manipuladora frente a los Granjeros.
Después de la polémica discusión que surgió del “beso de Judas”, Ivonne Montero intentó ponerle fin con una disculpa. Sin embargo, ella no contaba con que Natalia Alcocer la rechazaría y además, la señalaría de manipuladora frente al resto de Granjeros.