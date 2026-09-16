Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
LA GRANJA SEGUNDA TEMPORADA_LOGO.png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Ivonne Montero intenta disculparse y Natalia Alcocer la señala de MANIPULADORA: “No sé por qué te di la oportunidad”

Ivonne Montero intentó disculparse con Natalia Alcocer por el “beso de Judas” pero Natalia Alcocer la señalo como manipuladora frente a los Granjeros.

Por: Matías Mena

Después de la polémica discusión que surgió del “beso de Judas”, Ivonne Montero intentó ponerle fin con una disculpa. Sin embargo, ella no contaba con que Natalia Alcocer la rechazaría y además, la señalaría de manipuladora frente al resto de Granjeros.

Tags relacionados
La Granja VIP: La Gala La Granja VIP Segunda Temporada Ivonne Montero Natalia Alcocer

Videos