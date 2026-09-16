¡Acaban a gritos! La Bebeshita EXPLOTA con Mónica Escobedo y se reclaman de TODO
La Bebeshita y Mónica, molestas y fastidiadas por el tema de las camas y la comida, terminaron gritándose fuertemente durante La Asamblea de La Granja VIP.
La Bebeshita y Mónica Escobedo se agarraron a gritos durante la Asamblea Cara a Cara en La Granja VIP. Ambas discutieron por qué Mónica duerme en cama matrimonial y no comparte con nadie, por lo que sus amigos no tendrían por qué reclamarle a La Bebeshita. ¿Estás de acuerdo?