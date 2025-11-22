ÚLTIMA HORA: ¿Qué pasó en la DOBLE TRAICIÓN y quiénes QUEDARON NOMINADOS este viernes 21 de noviembre en La Granja VIP?

Sergio Mayer Mori ganó La Salvación en la sexta semana de La Granja VIP, y eso significa que dejó de estar nominado. Sin embargo, el beneficio viene con fuertes responsabilidades: en la Doble Traición, un granjero deja de estar en la lista, pero dos más entran. Sergio decidió salvar a El Patrón y traicionar a Eleazar Gómez; este último traicionó a César Doroteo.

Viernes de Doble Traición: Eleazar Gómez y César Doroteo quedan nominados en La Granja VIP

Sergio Mayer Mori salvó a Alberto del Río, esto quiere decir que salió de la lista de nominados; él había ingresado desde el miércoles, cuando quedó claro que había perdido El Duelo ante Kike Mayagoitia.

La Doble Traición significa que la persona que ganó La Salvación el jueves puede traicionar a un granjero nominándolo directamente, pero ese granjero también puede hacer lo mismo con alguien más. Esta semana, de la Doble Traición estaban exentos Sergio por ser ganador de La Salvación y Fabiola Campomanes por ser La Capataz.

Sergio traicionó a Eleazar Gómez, por lo que quedó nominado. Luego, Eleazar traicionó a Teo.

Quiénes quedan nominados este viernes 21 de noviembre en La Granja VIP

Kim Shantal fue la primera persona a quien Sergio decidió NO salvar, así que sigue en la lista de nominados. Ella también fue quien inauguró la lista esta semana, al ser mencionada en El Legado de Manola Díez.

Kike Mayagoitia también permanece en la lista. Él había quedado nominado el miércoles, a partir de la dinámica del Huevo Dorado.

Alfredo Adame fue nominado por mayoría de votos en La Asamblea y, por decisión de La Capataz, no podía ser salvado.

Después de La Traición, también están en la lista Eleazar y Teo.

