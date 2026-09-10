“Esos son sus complejos": Pascal y Fernando se van con todo contra Kevyn tras la Asamblea en La Granja VIP

La Asamblea de La Granja VIP para elegir a los primeros nominados estuvo repleta de momentos intensos y también reforzó la rivalidad entre Pascal Nadaud y Kevyn Contreras. Esto porque "Bicolor" tachó a su compañero de estar siendo muy agresivo con él, todo porque se enfermó y no pudo contribuir a las tareas de los peones tanto como hubiera querido.

Sin embargo, para Pascal y Fernando Lozada, que también se hizo cargo de todo el trabajo que él no quiso hacer, este discurso fue muy exagerado. Además de que consideran que las comparaciones que hizo entre sus físicos, ya fueron más cosa de sus "complejos".

"Es que a ver. Cómo vas a echarme la culpa de que no estás fuerte. Ese es el problema, que no pones atención porque está pensando qué decir. Y sacar lo de la violencia. Ya esos son sus complejos, sentir que un wey más fuerte que tú te va a pegar solo porque sí", explicó Nadaud, que desde la confrontación cara a cara, le dejó claro que nunca le pondría una mano encima, argumentando que viene de un deporte de contacto y aun así nunca se peleó con nadie.

Pascal explica su molestia con Kevyn en La Granja VIP: "Yo sí pongo atención"

Otro punto que Pascal Nadaud no quiso dejar pasar, fue el hecho de que Kevyn le dijo que él hacía mejor las tareas y no por eso se tenía que quejar de los demás. Al respecto, el atleta señaló que si su compañero no es bueno con los animales ni el trabajo pesado, es simplemente porque no le interesa y siempre está jugando cuando les dan instrucciones.

"Cómo vas a usar la carta de víctima y echarme la culpa por lo que tú no eres. Dices que no eres buen Granjero y yo tampoco lo soy, pero cuando estoy con el Tío Pepe sí le pongo atención, no estoy haciendo bromas nada más".

“Sí le menté la madre": Pascal Nadaud explica su FUERTE PELEA con Kevyn Contreras en La Granja VIP (VIDEO)

Fernando Lozada defendió a Pascal tras los señalamientos de Kevyn "Bicolor" en La Granja VIP

Luego de que "La Bebeshita" pusiera de peón a Rafa Mercadante, Fer y Pascal se reorganizaron y decidieron hacerse cargo del desayuno, para así descansar del trabajo con los animales que llevaban días haciendo. En ese momento, el exconductor de "Al extremo" defendió a su nuevo amigo y dijo que en un principio le dio risa lo que estaba pasando, pero cuando se dio cuenta de que Kevyn quería usar el victimismo, todo cambió.

"A mí todo se me había hecho chistoso, hasta que sacó esas cartas. Ay sí ya dije: '¿por qué?', no había necesidad", apuntó Fer Lozada, que igual reconoció el apoyo que les dio Daniela Alexis al decir que ella siempre se hizo cargo de la cocina porque Kevyn "no servía para nada".