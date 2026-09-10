“Vendiendo su cuerpo para ser famosa": Rafa Mercadante EXPLOTA contra Manelyk por la Asamablea de La Granja VIP
Luego de la dura confrontación en La Granja VIP, Rafa Mercadante dejó claro que no le cae bien Manelyk y no dudó en soltar una opinión polémica sobre su vida.
El primer miércoles de Asamblea en La Granja VIP 2026 se vivió al límite y las nominaciones terminaron de declarar las enemistades que estarán causando polémica en todo el reality. Para muestra, el duro enfrentamiento que tuvieron Rafa Mercadante y Manelyk González, quienes se dijeron de todo en el podio y luego siguieron lanzándose dardos implacables.
Y es que el conductor de TV no piensa quedarse callado ante las palabras de la "reina de los realities", quien lo acusó de ser poco caballero y haberle hecho comentarios desafortunados. Como era de esperarse, estas palabras lo dejaron profundamente molesto y en cuanto estuvo a solas con Kevyn "Bicolor", se defendió y le comentó que, personalmente, no se imagina buscando a una mujer como Mane por la forma en que se hizo conocida.
"Yo soy el más feliz, tengo una mujersota con letras de oro. Como para andar buscando a una influencer que se la ha pasado vendiendo su cuerpo para ser famosa", sentenció Rafa, que también recibió puntos y fuertes ataques por parte de Kunno.
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Rafael Mercadante lanzó fuertes palabras contra Manelyk tras la Asamblea. #LaGranjaVIP, lunes a viernes a las 8:30 p.m. y domingos a las 8:00 p.m. por #AztecaUno. 🌾 Sigue todo el reality 24/7 por Disney+ 📺♬ sonido original - La Granja VIP
¿Qué le dijo Manelyk a Rafa Mercadante? Así fue la nominación que marcó su rivalidad
La molestia del Granjero se encendió desde la Asamblea, en donde fue de los más nominados en la semana 1 de La Granja VIP y aparte Kunno fue bastante duro con su discurso. Y cuando creyó que ya se había terminado, Manelyk le dijo de frente a Rafa Mercadante que no le agrada y le reclamó unos comentarios fuera de lugar que supuestamente le hizo después de la dinámica de la "Mala hierba" que puso sentimentales a todos los Granjeros.
"Eres insoportable. En ese intento de caer bien y estar bien con todo el mundo, haces comentarios generalizando. Por igualado, majadero, porque yo no sé en qué mundo paralelo se te ocurrió llegar y decirme 'morrita, déjate tocar', porque yo no te he dado esa confianza. Así que te voy a pedir de favor que si no te vas el domingo, a mí me hables con respeto o me ignores, como yo lo hago contigo", fueron las palabras de la "reina de los realities" a Rafael Mercadante.