“Vendiendo su cuerpo para ser famosa": Rafa Mercadante EXPLOTA contra Manelyk por la Asamablea de La Granja VIP

El primer miércoles de Asamblea en La Granja VIP 2026 se vivió al límite y las nominaciones terminaron de declarar las enemistades que estarán causando polémica en todo el reality. Para muestra, el duro enfrentamiento que tuvieron Rafa Mercadante y Manelyk González, quienes se dijeron de todo en el podio y luego siguieron lanzándose dardos implacables.

Y es que el conductor de TV no piensa quedarse callado ante las palabras de la "reina de los realities", quien lo acusó de ser poco caballero y haberle hecho comentarios desafortunados. Como era de esperarse, estas palabras lo dejaron profundamente molesto y en cuanto estuvo a solas con Kevyn "Bicolor", se defendió y le comentó que, personalmente, no se imagina buscando a una mujer como Mane por la forma en que se hizo conocida.

"Yo soy el más feliz, tengo una mujersota con letras de oro. Como para andar buscando a una influencer que se la ha pasado vendiendo su cuerpo para ser famosa", sentenció Rafa, que también recibió puntos y fuertes ataques por parte de Kunno.

@lagranjavipmx Rafael Mercadante lanzó fuertes palabras contra Manelyk tras la Asamblea. #LaGranjaVIP, lunes a viernes a las 8:30 p.m. y domingos a las 8:00 p.m. por #AztecaUno. ⁣⁣🌾 ⁣⁣ Sigue todo el reality 24/7 por Disney+ 📺 ♬ sonido original - La Granja VIP

¿Qué le dijo Manelyk a Rafa Mercadante? Así fue la nominación que marcó su rivalidad

La molestia del Granjero se encendió desde la Asamblea, en donde fue de los más nominados en la semana 1 de La Granja VIP y aparte Kunno fue bastante duro con su discurso. Y cuando creyó que ya se había terminado, Manelyk le dijo de frente a Rafa Mercadante que no le agrada y le reclamó unos comentarios fuera de lugar que supuestamente le hizo después de la dinámica de la "Mala hierba" que puso sentimentales a todos los Granjeros.

"Eres insoportable. En ese intento de caer bien y estar bien con todo el mundo, haces comentarios generalizando. Por igualado, majadero, porque yo no sé en qué mundo paralelo se te ocurrió llegar y decirme 'morrita, déjate tocar', porque yo no te he dado esa confianza. Así que te voy a pedir de favor que si no te vas el domingo, a mí me hables con respeto o me ignores, como yo lo hago contigo", fueron las palabras de la "reina de los realities" a Rafael Mercadante.