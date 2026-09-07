Peones de La Granja VIP Segunda Temporada tendrán la comida limitada y solo pueden comer estos 4 alimentos
El rol de los peones en La Granja VIP 2026 será más extremo que antes, empezando por la restricción de los alimentos y que durante 7 días su menú será igual.
El Tío Pepe está decidido a formar Granjeros responsables y esta misión empieza desde los peones, quienes son los que vivirán de cerca la experiencia más extrema de La Granja VIP Segunda Temporada. Y aunque el primer grupo empezó esta misión con mucho entusiasmo, poco a poco se dieron cuenta de que todo podría complicarse por el tema de la comida, ya que en esta edición no compartirán la comida con los Granjeros y solo tendrán acceso a 4 productos en específico.
Así lo explicó el mayoral durante sus primeras lecciones con las celebridades. "Los peones tienen su propia despensa y pueden comer arroz, frijoles, sardinas y huevo. Todo eso lo tienen que hacer en su estufa especial y no pueden usar nada de los Granjeros", dijo, mientras "La Bebeshita" contaba cómo se las ingenió para cocinarles a todos sus compañeros.
Quiénes son los peones de La Granja VIP en la semana 1 y cómo se eligieron
La dinámica para seleccionar a los peones de la primera semana en La Granja VIP Segunda Temporada fue gracias al apoyo del público, pues los 4 Granjeros más votados en sus respectivos bloques, tuvieron la encomienda de elegir a uno de sus compañeros para estas importantes tareas. El grupo ganador estuvo conformado por Pimpinela Escarlata, Mario "Mono" Osuna, Ivonne Montero y Manelyk González, que desde su llegada dio mucho de qué hablar por las interacciones que ha tenido con Niurka, pues tienen viejas rencillas.
Pascal Nadaud y Fernando Lozada enfrentan una prueba extrema como peones de La Granja VIP Segunda Temporada
A su vez, ellos mandaron al granero a Fernando Lozada, Pascal Nadaud, Kevyn Contreras "Bicolor" y Daniela Alexis "La Bebeshita". De modo que ellos están durmiendo en el granero y desde muy temprano se pusieron a hacer las tareas impuestas por el Tío Pepe; desde limpiarle a las vacas hasta hacer el desayuno con los huevos recién recogidos de las gallinas.
TODOS los Granjeros de La Granja VIP Segunda Temporada, ¿quién falta?
- Carlos Trejo
- Ivonne Montero
- Kenny Avilés
- Kevyn Contreras "Bicolor"
- Kunno
- Rafa Mercadante
- Fernando Lozada
- María Karunna
- Niurka Marcos
- Mónica Escobedo
- Daniela Alexis "Bebeshita"
- Abigail Pak "La Coreañera"
- Natalia Alcocer "La Vikinga"
- Manelyk González
- Pimpinela Escarlata
- Mario "Mono" Osuna
- Pascal Nadaud
- Julio Camejo
- Azalia Ojeda "La Negra"
Todavía falta que se revele la identidad de un Granjero más y tal como Adal Ramones explicó, podría aparecer en cualquier momento para poner en jaque a todos.