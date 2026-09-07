Peones de La Granja VIP Segunda Temporada tendrán la comida limitada y solo pueden comer estos 4 alimentos

El Tío Pepe está decidido a formar Granjeros responsables y esta misión empieza desde los peones, quienes son los que vivirán de cerca la experiencia más extrema de La Granja VIP Segunda Temporada. Y aunque el primer grupo empezó esta misión con mucho entusiasmo, poco a poco se dieron cuenta de que todo podría complicarse por el tema de la comida, ya que en esta edición no compartirán la comida con los Granjeros y solo tendrán acceso a 4 productos en específico.

Así lo explicó el mayoral durante sus primeras lecciones con las celebridades. "Los peones tienen su propia despensa y pueden comer arroz, frijoles, sardinas y huevo. Todo eso lo tienen que hacer en su estufa especial y no pueden usar nada de los Granjeros", dijo, mientras "La Bebeshita" contaba cómo se las ingenió para cocinarles a todos sus compañeros.

Quiénes son los peones de La Granja VIP en la semana 1 y cómo se eligieron

La dinámica para seleccionar a los peones de la primera semana en La Granja VIP Segunda Temporada fue gracias al apoyo del público, pues los 4 Granjeros más votados en sus respectivos bloques, tuvieron la encomienda de elegir a uno de sus compañeros para estas importantes tareas. El grupo ganador estuvo conformado por Pimpinela Escarlata, Mario "Mono" Osuna, Ivonne Montero y Manelyk González, que desde su llegada dio mucho de qué hablar por las interacciones que ha tenido con Niurka, pues tienen viejas rencillas.

Pascal Nadaud y Fernando Lozada enfrentan una prueba extrema como peones de La Granja VIP Segunda Temporada

A su vez, ellos mandaron al granero a Fernando Lozada, Pascal Nadaud, Kevyn Contreras "Bicolor" y Daniela Alexis "La Bebeshita". De modo que ellos están durmiendo en el granero y desde muy temprano se pusieron a hacer las tareas impuestas por el Tío Pepe; desde limpiarle a las vacas hasta hacer el desayuno con los huevos recién recogidos de las gallinas.

TODOS los Granjeros de La Granja VIP Segunda Temporada, ¿quién falta?

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras "Bicolor"

Kunno

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis "Bebeshita"

Abigail Pak "La Coreañera"

Natalia Alcocer "La Vikinga"

Manelyk González

Pimpinela Escarlata

Mario "Mono" Osuna

Pascal Nadaud

Julio Camejo

Azalia Ojeda "La Negra"

Todavía falta que se revele la identidad de un Granjero más y tal como Adal Ramones explicó, podría aparecer en cualquier momento para poner en jaque a todos.