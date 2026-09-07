Manelyk confiesa que usará amuletos dentro de La Granja VIP Segunda Temporada para protegerse de la brujería de una Granjera

La rivalidad entre Manelyk González y Niurka Marcos llegó hasta La Granja VIP Segunda Temporada, pues este proyecto las reencontró después de una fuerte enemistad que llegó hasta señalamientos de brujería. Así que para que esto no vuelva a ocurrir nunca más, la llamada "reina de los realities" tomó la decisión de protegerse y habría entrado con amuletos que están pensados para protegerla de malas energías y mantener alejada cualquier intención de dañarla.

Así lo compartió durante su visita al podcast "La mesa del tijereo", en donde días antes de entrar, explicó que ya había pensado en todo para esta aventura y no podía olvidarse de los amuletos. "Yo sí quiero llevar protección porque ya estuve en otro reality con la Niurka", afirmó Mane, que hasta el momento ha sido muy discreta con este tema y aunque ya se volvió unida de Kunno, no le ha tenido la confianza para hablarle sobre su temor a la brujería.

Manelyk sospecha que Niurka podría hacerle brujería|ESPECIAL

¿Por qué Manelyk sospecha que Niurka le hizo brujería?

Las teorías de que Niurka supuestamente le hizo un trabajo de santería a Manelyk no son nuevas, sino que empezaron a sonar desde 2025, cuando ambas se encontraron en un programa de Estados Unidos. Y es que a pesar de que en un principio trataron de llevarse bien, llegó un punto en el que la convivencia se volvió insoportable y ya no se podían ni ver.

Además, tal como la famosa influencer platicó en el podcast de Guadalupe Juárez y Daniela Acosta, sus sospechas empezaron desde el día que la eliminaron del programa. Esto porque horas antes se dio cuenta de que su compañera había puesto guayabas cerca de su cama y algunos collares, para luego darse cuenta de que supuestamente también le tomó ropa y habría usado eso para irse en su contra con energías bajas.

TODOS los Granjeros de La Granja VIP Segunda Temporada, ¿quién falta?

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras "Bicolor"

Kunno

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis "Bebeshita"

Abigail Pak "La Coreañera"

Natalia Alcocer "La Vikinga"

Manelyk González

Pimpinela Escarlata

Mario "Mono" Osuna

Pascal Nadaud

Julio Camejo

Azalia Ojeda "La Negra"

Todavía falta que se revele la identidad de un Granjero más y según lo que Adal Ramones explicó, podría aparecer en cualquier momento para poner en jaque a todos.