“Piensa que me gusta": Pimpinela nomina a Pascal por esta FUERTE razón en La Granja VIP

La primera Asamblea de Nominación cumplió su promesa de generar confrontación directa entre los habitantes de La Granja VIP Segunda Temporada. En medio del desfile de celebridades frente al podio, uno de los momentos que llamó la atención fue durante el turno de Pimpinela, quien no dudó en nominar a Pascal Nadaud.

Al tomar el uso de la palabra ante Adal Ramones, Pimpinela argumentó que su decisión respondía a la distancia y seriedad que ha percibido por parte del atleta. Sin embargo, el ambiente se tornó entre divertido e incómodo cuando decidió ir un paso más allá al explicar la actitud de su compañero: "No me gusta la gente seria. Siento que está muy serio conmigo, incluso he llegado a pensar que tal vez él cree que me gusta. Sí está guapo, pero no es mi tipo”, dijo Pimpinela.

Pascal Nadaud, haciendo uso de su derecho a réplica de forma inmediata, no ocultó su sorpresa ante las declaraciones de su compañero. El exintegrante de Exatlón respondió con tranquilidad pero desconcertado, asegurando que le extrañaba esa percepción sobre su persona. “Se me hace raro Pimpi, pero si es tu percepción espero cambiarla. Y no me caes mal”, aclaró.

La escena no pasó desapercibida para los jueces reunidos en el foro. Durante el debate posterior, los especialistas coincidieron entre risas en que la actitud de Pimpinela parecía delatar justo lo contrario, un interés hacia Pascal que terminó derivando en voto de nominación, aunque remarcaron que cada habitante tiene plena libertad para nominar según sus propios criterios.

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