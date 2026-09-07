A qué hora es la primera Prueba del Capataz de La Granja VIP Segunda Temporada y dónde verla EN VIVO

La Granja VIP Segunda Temporada ya arrancó sus motores y quedaron definidos los primeros peones de esta edición. Ahora, todos los ojos están puestos en la Prueba del Capataz, dinámica que se llevará a cabo por primera vez este mismo lunes 7 de septiembre.

La misma iniciará a las 20:30 horas, tiempo central de México. Además, hay que destacar que habrá un PRESHOW que tendrá como hora de inicio a las 20:00 horas. Podrás seguir la transmisión totalmente gratis.

¿Dónde ver EN VIVO la Prueba del Capataz?

Para conocer al primer Capataz de la Granja VIP Segunda Temporada podrás seguir la señal por televisión abierta de Azteca UNO o también por la aplicación móvil de TV Azteca y sitio web oficial, ambas opciones totalmente gratuitas.

Posteriormente, podrás continuar viendo la convivencia de tus granjeros favoritos mediante la plataforma de Disney+. La misma ofrece el acceso total con cámaras durante las 24 horas para sus suscriptores en México.

Qué es la Prueba del Capataz

Cada lunes, los participantes elegibles compiten por convertirse en el líder de la semana, teniendo el título de Capataz. La prueba será distinta cada semana y podría física, mental o de habilidad. Sin embargo, para descubrirla deberás estar pendiente a la transmisión de La Granja VIP Segunda Temporada.

Qué beneficios tiene ser Capataz en La Granja VIP Segunda Temporada

El ganador de la prueba de este lunes obtendría estos beneficios y responsabilidades:



Inmunidad durante la semana.

Acceso a la habitación privada del Capataz.

Posibilidad de invitar a un compañero a compartir la habitación.

Autoridad para distribuir y supervisar las labores.

Responsabilidad sobre el desempeño semanal de los habitantes.

Facultad para elegir a un granjero y un peón que disputarán el Duelo del martes.

No participar activamente en la Asamblea.

Qué pasará tras la Prueba del Capataz

El ganador se convertirá en el líder de La Granja VIP durante una semana y obtendrá inmunidad, por lo que no podrá ser nominado. También tendrá acceso a una habitación privada, podrá elegir a un compañero para compartirla y será responsable de repartir y supervisar las labores de los granjeros y peones.

Sin embargo, su primera decisión estratégica llegará el martes durante el Duelo de Nominación. El Capataz deberá elegir a un granjero y a un peón para enfrentarse en una prueba; quien pierda se sumará a María Karunna en la placa de nominados de la primera semana.