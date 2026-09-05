¿Qué podría hacer enojar a Ivonne Montero en La Granja VIP Segunda Temporada? Ella misma lo revela

A tan solo horas del estreno de La Granja VIP Segunda Temporada, Ivonne Montero habló sobre la manera en la que piensa afrontar esta nueva experiencia y dejó claro que existe una situación que definitivamente no está dispuesta a tolerar durante la competencia: la injusticia. La actriz explicó que, más allá de las dificultades propias de un reality de convivencia, hay determinados comportamientos que pueden llegar a incomodarla especialmente, sobre todo cuando afectan la libertad de quienes participan.

La injusticia, una de las cosas que más le pueden llegar a molestar a Ivonne Montero dentro de La Granja VIP

Para Ivonne, competir implica enfrentarse a distintas personalidades, opiniones y formas de pensar. Sin embargo, señaló que uno de los aspectos que más le preocupan es que puedan presentarse situaciones que considere injustas. La participante fue contundente al reconocer que la injusticia es algo que la saca de quicio, por lo que será un punto importante durante su estancia en el programa. Su postura también está relacionada con la manera en que entiende la convivencia. Para la actriz, cada integrante debe tener la posibilidad de expresarse y desenvolverse de acuerdo con su personalidad, sin sentir que tiene que dejar de ser quien es para adaptarse al grupo.

Ivonne Montero quiere que exista libertad dentro de La Granja VIP

Además de hablar sobre aquello que le incomoda, Ivonne puso sobre la mesa la importancia de que las personas puedan sentirse libres dentro de la experiencia. La actriz considera que la convivencia será uno de los mayores desafíos de La Granja VIP, pues los participantes tendrán que compartir espacios, tomar decisiones y enfrentar juntos las distintas situaciones que surjan durante la competencia. En ese escenario, su intención es mantenerse firme a sus principios y evitar involucrarse en situaciones que considere injustas. Esto podría convertirse en uno de los aspectos más interesantes de su participación, especialmente si en algún momento tiene que defender su postura frente a otros integrantes de la granja.

Con el estreno cada vez más cerca, Ivonne Montero llega al reality con una idea bastante definida de lo que espera de esta experiencia: competir, convivir y, sobre todo, ser fiel a ella misma.

