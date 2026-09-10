“Que sepas que iba por ti”, Pascal deja en claro por quién quería votar en la nominación

En el primer miércoles de Asamblea los participantes en la segunda temporada de La Granja VIP no escondieron sus sentimientos y Pascal Nadaud dejó en claro que quería nominar a Kevin Contreras "Bicolor", pero no pudo hacerlo porque ya estaba en la lista.

Pascal nominó a Abigail “la coreañera”. Sin embargo, antes de explicar los motivos por los cuales votó por ella, declaró que en realidad quería nominar a otra persona. “Que sepas que iba por ti carnal”, dijo dirigiéndose a “Bicolor”.

La razón es que ambos se encuentran en posición de peones. No obstante, en opinión de Pascal, el comediante no ha hecho su parte y, por el contrario, se ha aprovechado del trabajo de los demás.

De hecho, a lo largo del día hizo varios comentarios con otros de los participantes dejando en claro que no está de acuerdo con que “Bicolor” permanezca en la casa, porque no se ha esforzado en las tareas de equipo.

Cuando fue el turno de Kevin de nominar eligió a Pascal y se defendió diciendo que no había trabajado tanto porque se sentía mal, lo que su compañero aceptó en su momento. El comediante añadió que no es experto en las tareas de la granja y acusó al atleta de violento.

"Te ofrezco una disculpa si no te rendí en el trabajo como peón, pero no voy a permitir que después de la broma, de los chistes y del relajo que hicimos, venga la violencia", declaró Kevin.

Pascal explica las razones por las cuales nominó a “la coreañera”

Tras expresar que en realidad quería votar por “Bicolor, Pascal Nadaud explicó que eligió a Abigail "la coreañera" porque no se ha dejado ver tal cual es.

"Me gustaría verte y que la gente se entere de quién eres, de cómo eres, simplemente te quiero ver brillar y verte aquí divirtiéndote", dijo el atleta.

Por su parte, Abigail confesó que le cuesta trabajo la convivencia en grupos. No obstante, agradeció los comentarios de Pascal. "Has sido muy lindo conmigo, me ha gustado mucho platicar contigo, hemos tenido buenas pláticas", dijo la Coreañera que al final, por decisión del Capataz se salvó de la nominación.

