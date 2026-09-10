“Eres insoportable”, Mane nomina a Rafa y lo deja hablando solo en la Asamblea

Durante la primera Asamblea los ánimos se calentaron y varios de los granjeros no tuvieron reparo en señalar a Rafael Mercadante quien terminó nominado automáticamente con seis votos. Uno de ellos fue por parte de Manelyk González que, incluso, dejó hablando solo al actor.

En su enfrentamiento, Mane fue contundente y declaró: "ya no sé si es tu personalidad o tu desesperación por querer llamar la atención. Eres insoportable", dijo la influencer cara a cara a Rafael.

En opinión de Mane, en su intento por caer bien, el también conductor hizo varios comentarios que estuvieron fuera de lugar. Incluso, lo acusó de haberle faltado al respeto.

Luego de calificarlo como igualado y majadero, Mane se refirió al momento en el que Rafa se le acercó en el vestidor y le dijo “Morrita déjate tocar", ante la sorpresa del actor, la también modelo dijo que si, además, la iba a llamar mentirosa.

La llamada reina de los realities dejó en claro que espera que su compañero salga el próximo domingo, pero le advirtió que, de no ser así, tendrá que dirigirse a ella con respeto.

Manelyk lanza advertencia en su presentación como granjera de La Granja VIP Segunda Temporada|TV Azteca

Rafael Mercadante responde a las declaraciones de Mane en la Asamblea

Rafael Mercadante quiso aclarar la situación con Manelyk y le aseguró que con su comentario de “dejarse tocar” se refería a que fuera más abierta con él y le permitiera conocerla. Afirmó que se considera un caballero y no quiso faltarle al respeto.

Manelyk lo interrumpió constantemente y Rafa le dijo: "me encantaría regalarte una brújula para que te ubiques", luego le pidió que lo dejara hablar y respetara las reglas, pero en ese momento Mane reaccionó enojada y le dijo “habla con mi mano”, se dio la vuelta y dejó el podio.

Concluyeron las nominaciones de los granjeros para esta semana

Luego de la Asamblea este miércoles, la lista de los granjeros nominados es la siguiente: