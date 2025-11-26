¿Quiénes son los ELIMINADOS de La Granja VIP? Lista completa de TODOS los granjeros que han salido del reality show
Cada salida de este reality show se ha vuelto más difícil y, en algunos casos, sorpresiva. Aquí te decimos quienes son todos los eliminados de La Granja VIP.
Cada semana, por decisión del público un granjero abandona la vida de campo y la posibilidad de ganar 2 millones de pesos. A continuación, te damos la lista completa de los eliminados de La Granja VIP, desde que comenzó la competencia y semana a semana.
Ellos han sido los eliminados de La Granja VIP
Carolina Ross, primera eliminada
Al terminar la primera semana del reality show, Carolina Ross fue la menos votada por el público. Ella se encontraba nominada junto a La Bea y César Doroteo; había quedado en la lista por La Traición de Eleazar Gómez, el viernes previo a La Gala de Eliminación.
Sandra Itzel, segunda eliminada
En uno de los mayores conflictos vistos hasta ese momento en la competencia, Sandra Itzel quedó nominada tras La Asamblea de la segunda semana; causó muchísima polémica entre los granjeros que Eleazar la nominara aunque había prometido no hacerlo.
Sandra Itzel llegó a la eliminación con Eleazar y Alfredo Adame, pero resultó menos votada.