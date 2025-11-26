¿Quiénes son los ELIMINADOS de La Granja VIP? Lista completa de TODOS los granjeros que han salido del reality show

Cada semana, por decisión del público un granjero abandona la vida de campo y la posibilidad de ganar 2 millones de pesos. A continuación, te damos la lista completa de los eliminados de La Granja VIP, desde que comenzó la competencia y semana a semana.

Ellos han sido los eliminados de La Granja VIP

Carolina Ross, primera eliminada

Al terminar la primera semana del reality show, Carolina Ross fue la menos votada por el público. Ella se encontraba nominada junto a La Bea y César Doroteo; había quedado en la lista por La Traición de Eleazar Gómez, el viernes previo a La Gala de Eliminación.

Sandra Itzel, segunda eliminada

En uno de los mayores conflictos vistos hasta ese momento en la competencia, Sandra Itzel quedó nominada tras La Asamblea de la segunda semana; causó muchísima polémica entre los granjeros que Eleazar la nominara aunque había prometido no hacerlo.

Sandra Itzel llegó a la eliminación con Eleazar y Alfredo Adame, pero resultó menos votada.

Omahi, tercer eliminado

Lola Cortés abandonó la competencia

Jawy Méndez, cuarto eliminado

Manola Díez, quinta eliminada