¿Quién es Dariana Romo, la hija de Lola Cortés que la acompañó en su salida de La Granja VIP?

Las emociones estuvieron a flor de piel durante la más reciente Gala de Eliminación en La Granja VIP, y no solo dentro de la casa. Mientras Lola Cortés vivía una de sus semanas más difíciles, su hija, Dariana Romo, apareció en el foro para hablar por ella. Con firmeza, pero también con mucho amor, confirmó lo que ya muchos espectadores sospechaban, que su madre no estaba bien de salud y necesitaba salir del reality por su salud mental.

¿Qué dijo Dariana Romo sobre Lola Cortés en La Granja VIP?

Durante su intervención, Dariana fue clara al asegurar que conocía bien a su madre y que lo que vivía dentro de La Granja VIP era una crisis emocional seria. Compartió que desde hace años ha presenciado episodios donde Lola pierde noción de la realidad. “ Estaba a nada de que algo feo pase ”, dijo frente a las cámaras, para dejar claro que su preocupación iba más allá del juego. También expresó alivio al saber que su madre por fin saldría del reality, pues la había notado al borde de un ataque de pánico.

¿Quién es Dariana Romo, la hija de Lola Cortés?

Dariana Romo es hija de Lola Cortés y Sergio Romo, quien fue su hermanastro antes de convertirse en pareja de la actriz. A sus 30 años, Dariana ha seguido los pasos de su madre en la actuación . Ha trabajado en teatro y televisión, con apariciones en diversos programas unitarios y series.

También ha compartido escenario con Lola en la obra TOC TOC, donde también muestra que, además del parecido físico, comparten talento y vocación artística. Dariana tiene un hijo llamado Valentino y en 2025 se casó con el actor Jorge Trejo, con quien trabajó años atrás en televisión.

