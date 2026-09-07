¿Quién es Julio Camejo, uno de los 20 participantes en La Granja VIP segunda temporada?

Julio Camejo fue uno de los últimos seis participantes anunciados para formar parte de la segunda temporada de La granja VIP. El actor de origen cubano es famoso por su participación en diversas telenovelas, pero también ha sido parte del elenco en algunos realities.

Camejo estudio actuación y ganó el Premio Nacional de las Artes a la mejor actuación por la puesta en escena “Solo y desnudo”.

Pero más allá de su carrera actoral, algo que podría darle una ventaja en La Granja VIP es que también tiene experiencia en realities. Participó en MasterChef Celebrity y La isla. Además, hace solo unas semanas formó parte de Survivor México. La reliquia en llamas, pero su participación terminó en agosto.

Julio Camejo se une a La Granja VIP tras un duro momento en su vida personal

Cuando anunció su participación en Survivor México, Julio Camejo reveló que una de las razones por las cuales había aceptado participar en el programa es que se encontraba pasando por un difícil momento personal.

Luego de 15 años de matrimonio, confirmó su divorcio con Isabela Gutman, bailarina y coreógrafa de origen brasileño, con quien tiene dos hijos: Sofía y Gael.

Ya arrancó la segunda temporada de La Granja VIP

La segunda temporada de La Granja VIP ya arrancó y es posible seguir todo lo que suceda con los 20 participantes de esta edición a través de la señal de Azteca UNO y de Disney +. De hecho, los suscriptores a la plataforma de streaming tendrán acceso a la transmisión 24/7 y podrán ver y escuchar todo sin censura.

Cabe recordar que será decisión del público quién continúa en la competencia y quién debe salir. Para votar por su granjero favorito solo deben ir a la página web del reality o descargar la aplicación móvil disponible para dispositivos iOS y Android. Es importante señalar que votar es completamente gratis.

