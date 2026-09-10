Quién es la novia de Rafa Mercadante de La Granja VIP Segunda Temporada: sus románticas FOTOS juntos

La participación de Rafa Mercadante en La Granja VIP Segunda Temporada se está volviendo muy polémica. Y aunque el Granjero está procurando ser reservado con su vida privada, no deja de mencionar a sus seres queridos, incluyendo a su novia, de la que estaría profundamente enamorado.

Se trata de una misteriosa mujer argentina, que según ha dicho, conoce desde hace casi 30 años y sería una amiga de la juventud. La pareja de Rafael Mercadante es Alejandra Guadalupe Repeto, pero de cariño le dice "mi güerita" y no duda en presumirla en sus redes sociales, aunque eso sí, nunca la etiqueta y ella se mantiene completamente alejada de los reflectores.

En cuanto al tiempo que llevan saliendo, estarían por cumplir su primer año como pareja, pero ya es una relación formal y hasta comparten planes en familia. Este es el segundo noviazgo del Granjero tras su divorcio, pues también estuvo saliendo con otra persona a la que conoció a través de internet, pero con la que no duró mucho.

¿Quién es la exesposa de Rafael Mercadante?

Antes de darse una nueva oportunidad en el amor con su "güerita", Rafael Mercadante estuvo casado con Elda María, una influencer que es 21 años menor que él. Esta relación duró aproximadamente 3 años y tienen una pequeña hija.

La separación se dio en 2024, cuando aparentemente ella habría dejado la casa que compartían. Sobre las razones, el presentador de TV contó en "Venga La Alegría" que se enteró de la ruptura por redes sociales y luego se enteró de que hubo muchos malos comentarios que influyeron en la decisión de su ahora exesposa.

¿Cuántas hijas tiene Rafa Mercadante?

El conductor de programas como "Corazón Grupero" y "Escape perfecto", es padre orgulloso de dos hijas. La mayor se llama Francesca, tiene 17 años y es fruto de su relación con María Mercedes Aragón. La hija menor de Rafa Mercadante se llama Isabella, nació en 2023, fruto de su corto matrimonio con Elda María Gámiz.