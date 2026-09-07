Quiénes no podrán competir por ser el primer Capataz de La Granja VIP Segunda Temporada

Con el comienzo de La Granja VIP Segunda Temporada ya conocimos a los primeros peones de la semana. Ellos no tendrán la posibilidad de participar de la Prueba del Capataz, la cual iniciará este mismo lunes 7 de septiembre. Hoy se definirá al primer líder de la semana y contará con cuatro ausencias obligatorias.

¿Quiénes no podrán competir por ser el primer Capataz?

Los cuatro participantes que no podrán competir por convertirse en el primer Capataz son Pascal Nadaud, Kevyn Contreras “Bicolor”, Fernando Lozada y Daniela Alexis “La Bebeshita”. La única razón es que fueron designados como peones durante la gala de estreno y este rol les impide disputar la prueba semanal.

¿Por qué los peones no pueden participar en la prueba?

Ocupar el rol de peón implica permanecer durante la semana en el escalón más bajo de la organización de la granja. Además de tener desventajas como dormir en el granero, bañarse al aire libre y realizar las labores más exigentes, sus integrantes pierden dos beneficios exclusivos: competir en la Prueba del Capataz y ser elegidos como invitados para dormir en la habitación del Capataz.

En este contexto, los cuatro peones perderán:



Inmunidad durante la primera semana.

Protección frente a las nominaciones.

Habitación privada con mayores comodidades.

Posibilidad de elegir a un acompañante.

Autoridad para distribuir las labores.

Poder estratégico sobre el Duelo de Nominación del martes.

El Capataz deberá escoger a un peón y a un granjero durante el duelo de este próximo martes para enfrentarse cara a cara. El perdedor se sumará a María Karunna en la primera placa de nominados.

¿Cuántos granjeros competirán por el cargo de Capataz?

En estos momentos, existen 19 participantes dentro de La Granja VIP Segunda Temporada, ya que aún falta revelar al participante número 20. Como quedarán excluidos cuatro peones, serán solo 15 los concursantes habilitados para luchar por el primer cargo de Capataz.

La gala comenzará este lunes 7 de septiembre a las 20:30 horas del centro de México, por Azteca UNO, el sitio y la aplicación de TV Azteca.