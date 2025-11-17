La Bea sufrió una aparatosa caída en La Granja VIP: así se vivió el momento

Una mañana que parecía tranquila en La Granja VIP terminó con un susto inesperado para una de las granjeras más queridas. Mientras se dirigía a la casa, La Bea vivió un momento incómodo y doloroso que preocupó a todos. Todo ocurrió en segundos, pero dejó claro que, en La Granja, hasta los descuidos más simples pueden convertirse en tema de conversación.

¿Qué le pasó a La Bea en La Granja VIP?

El incidente ocurrió cuando La Bea, en pantuflas y subiendo las escaleras de la entrada, tropezó y cayó de rodillas. La situación alarmó a Eleazar Gómez, quien justo iba saliendo de la casa, corrió a auxiliarla. Aunque no alcanzó a evitar la caída, su reacción fue inmediata, pues la acompañó, la ayudó a reincorporarse y se aseguró de que estuviera bien.

Lo más curioso del momento fue que, en medio del ajetreo, Eleazar jamás soltó su bebida, ni siquiera mientras ayudaba a levantarla. Aun con la caída, La Bea mantuvo el buen humor , aunque se notaba adolorida. Entre bromas y palabras de agradecimiento, se apoyó en su compañero para reincorporarse por completo.

¿Cómo reaccionaron Eleazar y La Bea tras el accidente?

Lejos de dramatizar, La Bea intentó quitarle peso al momento con su característico estilo, aunque reconoció que el golpe le dolió tanto en rodillas como una de sus manos. Eleazar mostró empatía y la acompañó hasta asegurarse de que podía continuar su camino sin problemas. Durante la breve caminata, ambos intercambiaron palabras de confianza y apoyo, lo que dio muestra de la buena relación que existe entre ellos a pesar de las tensiones que a veces surgen en el día a día del reality.

Aunque La Bea bromeó con guardar el accidente como un “secreto” , los micrófonos captaron todo, y la escena se volvió una de las más comentadas del día. Por fortuna, el golpe no pasó a mayores, pero dejó claro que en La Granja VIP nunca se sabe qué puede pasar, incluso cuando solo se trata de cruzar una puerta.

Disfruta cada momento de La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. Disponible 24/7 en Disney+ y ahora también en el canal de YouTube oficial de La Granja VIP.