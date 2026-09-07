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Kunno llega farmenado aura a La Granja VIP y sufre tremenda caída

Kunno aprovechó su entrada para sacar unos extraordinarios pasos de baile, y en medio de uno de sus pasos más extremos se dio un tremendo azotón del que le costó levantarse.

Kunno es una celebridad del internet conocida por sus pasos de baile y el icónico caminar que lo volvió tendencia. Ahora, durante su entrada a La Granja VIP, dio cátedra de su talento; sin embargo, se le borró la sonrisa cuando en uno de sus pasos más arriesgados tuvo tremenda caída.

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