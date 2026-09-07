La Granja VIP Segunda Temporada: Ya tenemos a los primeros 4 finalistas para convertirse en el Capataz

Este lunes 7 de septiembre de 2026 se elige al Capataz dentro de La Granja VIP Segunda Temporada. Esta tarde los Granjeros se enfrentaron al primer reto y ya se definieron los primeros 4 finalistas de esta nueva temporada: Julio Camejo, Kunno, Mónica Escobedo e Ivonne Montero. Esto es lo que les espera y lo que necesitan para convertirse en el Capataz.

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¿Quiénes son los finalistas para Capataz de La Granja VIP?

Luego de una divertida prueba, donde los Granjeros se divirtieron, la pasaron bien y hasta nos hicieron reír, se definieron a los 4 finalistas que competirán esta noche para definir al Capataz. Ellos son:



Julio Camejo

Kunno

Mónica Escobedo

Ivonne Montero

Ellos se enfrentarán en una dinámica durante La Gala de La Granja VIP Segunda Temporada este lunes a las 8:30 p.m. El ganador se convertirá en el Capataz de esta semana.

OFICIAL; Mónica Escobedo e Ivonne Montero se convierten en finalistas para competir por el puesto del Capataz de La Granja VIP Segunda Temporada

¿Cuál es el rol del Capataz?

El Capataz, es el Granjero que se convierte en la máxima autoridad durante una semana. Esto le da la responsabilidad de organizar el trabajo de sus compañeros, mantener el orden y dirigir la convivencia entre el resto de participantes.

¿Qué ventajas tiene ser el Capataz?

Ser capataz tiene varias ventajas. Obtienen inmunidad; esto quiere decir que este se mantiene a salvo de las votaciones y eliminación durante su mandato. Otra ventaja clara es que podrán dormir en una habitación mucho más cómoda que el resto de los Granjeros. Pero también hay que tomar en cuenta que tienen responsabilidades como asignar las tareas diarias, establecer horarios y exigir que cumplan.