Votaciones La Granja VIP Segunda Temporada: Paso a paso para obtener votos extra en la edición 2026

Luego de que La Granja VIP anunciara que abrió sus votaciones en su día de estreno, la página de Azteca UNO también tuvo su propia revelación: se dio a conocer que se activó el método para tener votos extras para su Segunda Temporada. Con la modalidad de votos extras, el público podrá votar hasta 20 veces por su granjero favorito.

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La apertura de la modalidad de votos extra es de vital importancia para los granjeros, ya que Adal Ramones -conductor de La Granja VIP Segunda Temporada- reveló que hoy domingo 6 de septiembre se realizará la primera nominación del programa, pese a que hoy mismo fue el estreno del reality show por las pantallas de TV Azteca.

¿Cómo obtener votos extras en La Granja VIP Segunda Temporada edición 2026?

Para obtener votos extra en La Granja VIP Segunda Temporada se tienen que realizar los siguientes pasos desde la plataforma de Azteca UNO:



Entrar a la página de votaciones de La Granja VIP en el siguiente enlace . Repartir tus diez votos normales entre tus granjeros favoritos. Ver la publicidad y esperar a que pase la pantalla de votos extra. Repartir los 10 votos extra entre tus participantes favoritos. Enviar los votos extras.

De esta forma, el público tiene en sus manos dar 20 votos por su granjero favorito, lo que les permitirá tener privilegios y así evitar las eliminaciones del domingo.

¿Quién fue el ganador de la primera edición de La Granja VIP?

Alfredo Adame se consagró campeón de la primera edición de La Granja VIP de TV Azteca, luego de que venciera -entre otros participantes- a Eleazar Gómez, quien fue uno de los últimos granjeros que quedaron en el reality show.

Ahora. Adame es parte de los jueces de la edición 2026 de La Granja VIP, en la que se reencuentra con Carlos Trejo, el cazafantasmas y con quien mantuvo una rivalidad durante años que finalizó en Ring Royale 2026.