¡La Granja VIP en modo fitness! Así fue la clase de aérobics de Kim Shantal y los granjeros

Un lunes distinto sorprendió a los habitantes de La Granja VIP, que entre dinámicas de reflexión y momentos de convivencia, vivieron una jornada llena de energía, música y pasos de baile. Una promesa hecha para celebrar la permanencia de Teo se convirtió en una de las actividades más divertidas de los últimos días.

¿Por qué los granjeros organizaron una clase de aeróbics?

La iniciativa nació como parte del compromiso de varios granjeros para apoyar a Teo y agradecerle al público por mantenerlo en el juego. La clase fue liderada por Kim Shantal, quien puso a todos a moverse con una rutina que incluyó perreo, sonidos de granja y mucha actitud. Sergio Mayer Mori se encargó de la música y los tiempos, mientras Kim marcaba el ritmo desde el inicio.

Lis Vega tomó el relevo con un toque de salsa que sacó a relucir el ritmo de algunos y puso en evidencia a otros que necesitan practicar más. Cada granjero aportó su propio estilo, desde los pasos funcionales de Kike Mayagoitia hasta la relajación corporal con movimientos animales que propuso Fabiola Campomanes.

¿Cómo reaccionaron los granjeros a la clase de Kim Shantal?

La actividad sacó muchas carcajadas, y sirvió para unir al grupo en un ambiente menos tenso. Kim pidió a todos usar leggins o shorts, pero hubo quienes llevaron su look más allá. El Patrón y Kike optaron por aparecer sin playera, mientras Fabiola rompió el código con botas, mezclilla y mucha actitud.

Teo, como protagonista del día, fue colocado al centro del grupo y no dudó en seguir cada paso. La clase terminó en una sesión de improvisación donde cada granjero se movía como el animal que más sentía representar. Las carcajadas no se hicieron esperar y el resultado fue una de las dinámicas más alegres que se han vivido dentro de la casa.

