Sergio Mayer Mori vivió su momento prime en el maquilladero de La Granja VIP: ¡Kim, Bea y Teo fueron sus stylists!

Las galas de La Granja VIP se han convertido en mucho más que un momento de competencia. Para algunos granjeros, como Sergio Mayer Mori, representan la oportunidad perfecta para reinventarse. Esta semana, el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori cumplió una promesa que había hecho hace tiempo, que dejaría atrás los looks improvisados y dejarse transformar por completo… aunque no imaginaba cómo tomarían el control de su imagen.

¿Quién vistió a Sergio Mayer Mori en La Granja VIP?

Todo comenzó cuando Sergio recibió un enorme paquete de ropa de parte de su papá, Sergio Mayer. Aunque la intención era estrenar algo de esa nueva colección, Mayer Mori decidió respetar un trato previo al dejar que La Bea y Teo se encargaran de arreglarlo. Como le dijo a La Bea: “tienes una hoja en blanco, ¿qué harás con ella?”, para referirse a que le daba libertad de arreglarlo como deseara.

Sin embargo, quien realmente tomó la iniciativa fue Kim Shantal. Apenas lo vio en el maquilladero, Kim activó su radar fashionista y puso manos a la obra . Le prestó un outfit completo: pantalones entallados, blusa de manga larga y cuello alto, y una chamarra negra. Solo los zapatos fueron de Sergio, y hasta eso agradeció públicamente a su papá por el envío.

¿Qué le hicieron a Sergio Mayer en el maquillaje?

La transformación fue en equipo. Kim se encargó del vestuario y del estilizado del cabello con rizos incluidos. La Bea perfiló y depiló sus cejas con navaja, mientras que Teo aportó un toque dramático al resaltar sus ojos con toques de maquillaje.

El resultado dejó a Sergio tan sorprendido como divertido. Aunque bromeó con los comentarios que podrían surgir por su nuevo look, dejó claro que lo importante era disfrutar y mostrar otra faceta de sí mismo. Su actitud relajada y abierta hizo que otros granjeros como Kike y El Patrón se dejaran convencer para ser los siguientes en la fila para pasar por la estética más popular de La Granja VIP.

El ambiente en el maquilladero se volvió tan relajado como animado. Entre brochas, ropa compartida y muchas risas, Sergio Mayer Mori cerró el día con un look de estrella y una actitud lista para el show.

