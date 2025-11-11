La Granja VIP: El Patrón casi se desmaya en el juego del Capataz: ¡ni en la lucha contra John Cena sufrió tanto!

El camino para alcanzar el puesto del Capataz de la semana no fue nada fácil, y quienes vivieron el reto en carne propia aseguran que fue uno de los más extremos que se han enfrentado en lo que va de La Granja VIP. Entre risas, nervios, agua helada y mucho esfuerzo físico, la competencia de este lunes dejó a todos temblando… literalmente.

¿Qué le pasó a El Patrón durante el juego del Capataz?

Los granjeros tuvieron que superar tres etapas unidas por un mismo objetivo , conseguir un lugar para competir en la Gala de esta noche por el mando de la semana. La primera prueba consistió en sacar manzanas de una pileta congelada solo con la boca y transportarlas en equilibrio hasta una balanza. Con el frío en su punto más alto, el contacto con el agua fue brutal, tanto que El Patrón aseguró que fue más duro que cualquier pelea que haya tenido sobre un ring, incluso con leyendas como John Cena.

Después de varias inmersiones, El Patrón confesó sentirse completamente desorientado. El frío comenzó a afectarle al grado de no poder reaccionar con claridad y sentir que el cuerpo le fallaba. Aun así, logró recuperarse, tomó fuerza y velocidad para continuar, para conseguir su pase a la siguiente fase junto a Kike. Cuando la competencia terminó, Kike confesó que él también se sintió mal en esa primera etapa acuática, ya que comenzó a sentirse mareado. Al ver que ni las mujeres ni Teo tuvieron reacciones similares, Kike comentó que quizá El Patrón y él habían hecho algo mal. Aunque al final, ellos resultaron ganadores.

¿Quiénes pasaron al juego del Capataz esta semana?

Mientras Teo se quedó cerca de lograrlo, Kike y El Patrón fueron los hombres seleccionados para competir por el puesto. Por su parte, las mujeres también se enfrentaron a las mismas pruebas, y fue Fabiola quien se mostró más sólida en la plataforma final, acompañada por Lis, quien se mantuvo firme y precisa. La Bea, sin embargo, tuvo dificultades desde el inicio, ya que la altura de la pileta le complicó todo desde la primera etapa, mientras que Manola se quedó muy cerca de alcanzar a Lis.

El frío fue el enemigo común en esta ronda , aunque curiosamente, quienes menos se quejaron fueron las mujeres, algo que sorprendió a los hombres que salieron temblando del juego. Al final, la lucha por el Capataz quedó en manos de cuatro granjeros listos para todo.

