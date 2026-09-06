Sobrinita de Kunno lo despide antes de La Granja VIP Segunda Temporada y derrite las redes con su ternura

Kunno es una de las personalidades que ingresará esta noche a La Granja VIP Segunda Temporada durante la gala de estreno. Al igual que el resto de participantes, el influencer se encuentra aislado en un hotel previo al inicio del reality y aprovechó su tiempo libre para compartir sus últimas horas en el mundo real con sus seguidores mediante las redes sociales.

A su vez, Kunno se despidió de su familia, ya que estará semanas fuera de su hogar sin tener contacto con el resto de personas. Sin embargo, fue su sobrina quien captó toda la atención de sus fans. La pequeña bebé, vestida de vaquera, le envió un mensaje de despedida al creador de contenido que emocionó tanto a él como a sus seguidores por su increíble ternura.

Sobrina de Kunno lo despide previo a La Granja VIP Segunda Temporada

“Hola tío. Mucha suerte en la granja. Te amo mucho. Muchas gracias por mis botitas y mi outfit”, es lo que se escucha en el video que le envió su hermana, actuando como si fuese su sobrina.

La sobrina de Kunno inunda las redes sociales con su ternura|Crédito: @papikunno / IG

En el archivo audiovisual se puede observar a la pequeña vestida de vaquera con unas botas al mejor estilo mexicano. La misma se encuentra rodeada de peluches de granja como un cerdito, una oveja, un caballo y una vaca. Ni Kunno ni sus seguidores pudieron contener la ternura.

“Me muero de ternura. Vean esas fotos”, reveló el influencer y pasó a mostrar algunas fotos que le envió su hermana sobre Aitana, su sobrina. “Es primera sobrina, primera hija, primera nieta en mi familia”, explicó Kunno por la emoción que le provocó la sorpresa de su hermana.

A qué hora es la gala de estreno de La Granja VIP Segunda Temporada

La gala de estreno de La Granja VIP Segunda Temporada comenzará este domingo 6 de septiembre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. El programa podrá verse EN VIVO por la señal de Azteca UNO, así como mediante el sitio web oficial y la aplicación TV Azteca En Vivo. También estará disponible en Disney+.

Durante la transmisión se conocerán las identidades de los seis participantes restantes y las 20 celebridades ingresarán oficialmente a la granja. Además, se repartirán las primeras responsabilidades y comenzará la convivencia que podrá seguirse las 24 horas mediante las cámaras disponibles en Disney+.