“Solamente se va a poner peor": ‘El Patrón’ aconseja a Omahi tras coraje por sorpresiva nominación

El cambio anunciado anoche en torno a las reglas de la nominación sorprendió a propios y extraños, sobre todo a los peones nominados (indirectamente) por Sergio Mayer Mori, Omahi y Kike Mayagoitia, y el influencer continúa haciendo pública su molestia al interior de La Granja VIP.

'El Patrón' intenta calmar a Omahi

Aunque habían tocado el punto previamente con la influencer Kim Shantal, 'El Patrón' Alberto del Río aprovechó un momento libre para conversar con Omahi y recomendarle que tome otra actitud ante situaciones como las presentadas en la noche de ayer al final de la ceremonia de traición.

El granjero le pidió al peón que "levantara el espíritu" y descartó que fuera el eliminado de la gala de mañana. Además, aunque afirmó que se vienen "las tres semanas más pesadas" del reality show, enfatizó en que ya se encuentran "a la mitad" del camino.

Omahi respondió que no le molesta la idea de estar nominado, sino la forma en cómo ocurrió y recordó la manera en que se impidió que Sergio Mayer Mori compitiera para convertirse en el Capataz de la competencia por tercera semana consecutiva, a lo que 'El Patrón' le insistió en que adoptara una mentalidad relacionada a que "solamente se va a poner peor" con el paso del tiempo en La Granja VIP y le comentó que ya sabían de antemano que se cambiarían situaciones con el fin de generar conflictos entre ellos.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Mañana tendrá lugar la gran gala en la que conoceremos al tercer eliminado de La Granja VIP y dará inicio en punto de las 20:00 horas. Los nominados de esta semana son Lis Vega, Eleazar Gómez, Omahi y Kike Mayagoitia, no olvides votar por tu favorito.

