7 diseños de uñas con rayas verticales que puedes usar esta primavera y quedan preciosas

Si ya estás lista para empezar la primavera con mucho estilo, pero no quieres caer en el típico manicure con flores y prefieres algo mucho más original, entonces las rayas verticales se convertirán en tus mejores aliadas. Esto gracias a que son diseños de uñas que hacen que las manos se vean delicadas y son muy fáciles de combinar con los colores en tendencia para marzo 2026.

Uno a uno, 7 diseños de uñas con rayas verticales que estilizan las manos y se ven hermosas

Con base nude, rayas negras y aplicaciones brillantes. Si quieres un estilo sofisticado, pero que no se vea aburrido, prueba con diseños de uñas nude y negro que como distintivo tengan pequeños detalles pegados con gel.

7 diseños de uñas con rayas verticales para que tus manos se vean delicadas y elegantes|Pinterest

Diseños de uñas medianas con rosa claro y rosa mexicano . Las tonalidades vibrantes como el rosa son imprescindibles en los trends de belleza para la primavera 2026



. Las tonalidades vibrantes como el rosa son imprescindibles en Cuadradas con rayas gruesas doradas y cafés. Cuando se quiere algo más discreto, hay varios diseños de uñas para llevar a la oficina en patrones color café y dorado que pueden adaptarse a la técnica de rayas verticales.

7 diseños de uñas con rayas verticales para que tus manos se vean delicadas y elegantes|Pinterest

Manicure para primavera 2026 con base verde y rayas delgadas azules . Para una apariencia fresca y con mood primaveral, los esmaltes verde pistache quedan muy bien y un color que definitivamente les combina es el azul.



. Para una apariencia fresca y con mood primaveral, los esmaltes verde pistache quedan muy bien y un color que definitivamente les combina es el azul. Diseños de uñas discretas con líneas blancas. Otra inspiración en diseños de uñas para usar en marzo 2026

7 diseños de uñas con rayas verticales para que tus manos se vean delicadas y elegantes|Pinterest

Manicure creativo fusionando la técnica de polka dot y líneas . Si quieres experimentar con tu imagen, el manicure que mezcla dos técnicas es siempre una apuesta segura. Prueba con el polka dot para un acabado original



. Si quieres experimentar con tu imagen, el manicure que mezcla dos técnicas es siempre una apuesta segura. Diseños de uñas con rayas verticales hechas con efecto ojo de gato. Entre los diseños de uñas que serán tendencia en la primavera 2026, están los de "cat eye", que también puede hacerse con rayas verticales y hasta combinando con esmaltes lisos.