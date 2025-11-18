Kim Shantal sorprendió con una confesión sobre su pasado que nadie esperaba en La Granja VIP

En medio de una charla relajada durante la comida, Kim Shantal se abrió como nunca antes con sus compañeros en La Granja VIP. Rodeada por granjeros como Fabiola Campomanes, El Patrón, Sergio Mayer Mori, Teo, La Bea y Kike Mayagoitia, la influencer compartió detalles personales sobre su infancia que generaron sorpresa y empatía entre todos los presentes.

¿Qué dijo Kim Shantal sobre su infancia en La Granja VIP?

La conversación fluyó entre anécdotas y recuerdos, pero fue Kim quien dejó a todos atentos cuando habló sobre lo que la motivó a estudiar gastronomía. Confesó que de niña no sabía cocinar absolutamente nada , y que su alimentación se basó principalmente en comida rápida y productos congelados. Esto, explicó, fue resultado de las largas jornadas laborales de su madre, quien la tuvo a los 19 años y siempre hizo lo posible por sacarla adelante.

Kim describió cómo su cena habitual durante años consistía en tortas, tacos o platillos listos para calentar en microondas, algo que en su momento le parecía normal. Incluso recordó con cariño algunas de las recetas improvisadas que su mamá preparaba en casa, como sopa con salchichas o quesadillas con jamón. Aunque fue una etapa marcada por limitaciones, también le dejó recuerdos que valora y sabores que aún le gustan.

¿Por qué impactó tanto la historia de Kim Shantal?

Más allá de la comida, lo que conmovió fue la sinceridad con la que Kim abordó su historia. Al compartirla, evidenció una infancia con desafíos, pero también con resiliencia y gratitud hacia su madre. La plática dejó ver otra faceta de Kim, mucho más cercana , que generó un ambiente de reflexión entre los granjeros, especialmente cuando Sergio comentó lo difícil que es crecer tan joven siendo padre.

Las historias personales como esta son las que hacen que La Granja VIP se convierta en un espacio donde los participantes revelan sus emociones más genuinas y se crean conexiones reales.

