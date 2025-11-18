Lis Vega rompió el silencio sobre su padre: el traumático recuerdo de su infancia que impactó en La Granja VIP

Las charlas en La Granja VIP suelen sacar risas, ocurrencias y anécdotas, pero esta vez la convivencia tomó un rumbo inesperado cuando Lis Vega abrió una parte muy íntima de su historia personal. Lo hizo mientras convivía con Fabiola Campomanes durante la limpieza de los conejos, un momento que detonó recuerdos que tenía guardados desde su niñez y que marcaron profundamente su relación con los animales.

¿Qué recordó Lis Vega al convivir con los conejos de La Granja VIP?

Después de revisar a los conejos y darles sus cuidados del día, Lis y Fabiola se sentaron un rato en el asoleadero. Ahí, la cubana confesó que verlos siempre le mueve emociones fuertes porque le recuerda al conejo que tuvo cuando era niña . Contó que lo amaba profundamente, que era su mascota soñada y que lo cuidaba con la ilusión típica de una niña pequeña.

Sin embargo, detrás de ese cariño se escondía un recuerdo doloroso. Lis relató que su padre tenía graves problemas de alcoholismo y que, durante una salida con su mamá, el conejo se escapó de la cuerda con la que ella lo llevaba. Al correr tras él, la pequeña Lis cayó y se lastimó. Lo que vino después quedó marcado para siempre, pues su padre, al ver lo ocurrido, algo que él mismo le dijo que pasaría, se molestó profundamente y bajo los efectos del alcohol, reaccionó con golpes hacia ella.

Ese momento, compartió Lis, fue uno de los más difíciles de su infancia y lo recuerda con absoluta claridad, al grado de que nunca volvió a tener conejos después de aquel episodio.

¿Por qué esta historia refleja un lado poco visto de Lis Vega?

Mientras hablaba, Lis dejó ver que, a pesar del trauma, logró reconstruir su vínculo con su papá con el paso de los años. Reconoció que lo quiere profundamente, aunque en su niñez vivió episodios complicados derivados del alcoholismo y la agresividad . Incluso mencionó una situación similar con uno de sus perros, lo que terminó por reforzar su sensibilidad hacia los animales. También recordó que esa fue la última vez que su papá la golpeó.

Fabiola la escuchó con atención y cariño. La escena dejó ver la fortaleza emocional de Lis, quien suele contagiar energía y alegría dentro de la casa, pero que esta vez permitió que saliera una herida antigua que pocos conocían.

