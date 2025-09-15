La Granja VIP pone el ambiente con estos divertidos trends de baile: ¡a moverse!

Ferka y Rey Grupero dejaron a un lado la crítica para ponerle ritmo a La Granja VIP con sus mejores pasos de baile: ¡nuestra adorada granjera Kim Shantal no pudo aguantarse las ganas y también se sumó a este divertido trend que de inmediato se viralizó en redes!

¿Cómo les fue a Rey Grupero, Ferka y Kim Shantal con sus trends de baile de La Granja VIP?

Nuestros críticos Rey Grupero y Ferka comprobaron, con la soga en la mano, que ellos no sólo van a desenmascarar a los mentirosos de La Granja VIP : ¡también llegan al reality de TV Azteca dispuestos a divertirse con sus pasos de baile más arriesgados!

Con todo y sombrero, los críticos de La Granja VIP que no perdonarán a ninguna celebridad con sus agudos comentarios aparecieron ante las cámaras de sus redes sociales con divertidos bailes.

Rey Grupero nos hizo reír con la extravagante pero sexy coreografía que ideó para acompañar la canción Mar de Emociones, de Beto Barbosa y su Combo, mientras que Ferka, ataviada con un sombrero vaquero en color negro, brilló con un movido remix de la canción Como tu mujer, de Rocío Dúrcal.

Kim Shantal, por otro lado , no se animó a subirse al trend de La Granja VIP vestida de vaquera, pero sí conquistó a sus fans con un increíble baile al ritmo de Tropicoqueta, la nueva apuesta de Karol G que se convirtió en un hitazo… ¡la canción de “La Bichota” sonó en medio de un set decorado al más puro estilo campestre, lo que le dio un toque más especial aún!

Ya sean conductores, celebridades, críticos o fans, todos están invitados a subirse al trend de La Granja VIP: ¡lo único que se necesita es tener las botas bien puestas y sacar a relucir los “peligrosos” en un video de Instagram o TikTok! ¿Te sumarías a esta divertida actividad?

¿Cuándo se estrena La Granja VIP y dónde verlo?

El estreno de La Granja VIP está confirmado para el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO, y ahí sí que los granjeros no podrán pensar en el baile: ¡todas sus comodidades quedarán atrás para enfrentarse al duro trabajo campestre por 10 semanas!