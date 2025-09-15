¡Kim Shantal le sacó a recoger huevos en La Granja VIP! ¿Problemas en el gallinero?

Kim Shantal de La Granja VIP se sinceró en una entrevista en vivo con Mallezaa , nuestra host digital, y dejó en claro que aunque está dispuesta a todo con tal de ganar el premio final hay algo que jamás haría: ¡entrar al gallinero a recoger sus propios huevos, pues su fobia a las aves es algo totalmente serio!

¡Los pollitos de La Granja VIP llegaron a Venga La Alegría! [VIDEO] Te invitamos a que nos comentes en redes sociales, qué nombre le pondrías a los pollitos de Venga La Alegría.

¿Qué dijo Kim Shantal de visitar el gallinero de La Granja VIP?

Desde que Kim Shantal fue confirmada como la tercera celebridad que se unió al reto de La Granja VIP junto con Alfredo Adame y Jawy Méndez, la creadora de contenido fue sincera al aceptar que le tiene pánico a las aves, ¡incluso a las gallinas!

Durante una charla con Mallezaa que estuvo dominada por la sinceridad, Kim Shantal confesó que aunque ya está en tratamiento, su fobia a las aves aún es muy intensa y por eso advirtió que si algún compañero quiere pasarse de listo con ella sólo para crear contenido... ¡entonces sí que se topará con su lado animal, sobre todo porque a estas alturas ya todos deberían saberlo!

“Hoy en día ya vengo tocando como plumas cuando antes no podía, y poco a poco lo he ido sobrellevando porque pues ahí van a estar, ¿no? (las aves) en su mundo, en su entorno, es algo que tengo que superar”, declaró Kim.

Sin embargo, nuestra adorada granjera dejó en claro que aunque ya hay avances en su terapia para superar su pánico a las aves, este es uno de sus puntos débiles más notorios... ¡ ni siquiera quiere entrar al gallinero a recoger huevos aunque forme parte de sus tareas!

“Esto no es un juego para mí, pero tampoco voy a ser dejada (…) como granjera, me da miedo tener que agarrar mis propios huevos, prefiero hacerme vegetariana”, declaró Kim de buen ánimo pero con un toque de seriedad.

¿Kim Shantal avanzará en La Granja VIP a pesar de su miedo a las aves?

¡No cabe duda de que Kim Shantal tendrá todo un reto delante de sus ojos con La Granja VIP, sobre todo al momento de enfrentarse al gallinero! ¿Crees que logre superar su miedo más grande o las botas le van a quedar grandes?

La influencer aceptó que este reality de TV Azteca la atrapó en el mejor momento de su vida además de que ya tiene toda la experiencia pues recientemente participó en Tentados por la Fortuna , una producción en la que también se enfrentó a retos extremos que la pusieron al límite a cada momento, por lo que tal vez ponerse el overol y agarrar la pala ya no sean un problema para ella.

¡No te pierdas de esta gran aventura campestre en la que el glamour y las comodidades quedarán en el pasado para Kim Shantal y sus 15 compañeros que estarán aislados en La Granja VIP por 10 semanas!

El estreno es el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO y te prometemos que será simplemente espectacular... ¡saca al animal que hay en ti en esta fascinante aventura 24/7!