Rey Grupero nos adelantó qué actitudes NO cuentan en La Granja VIP: ¡aguas, granjeros!

Rey Grupero no se quedó callado y le adelantó a todas las celebridades que se animen a entrar a La Granja VIP que si planean “hacerse las víctimas” o conmover con falsas historias esto no les va a resultar: ¡el influencer advirtió que el público es muy listo y sabrá identificar las mentiras más rápido de lo que parece!

¿Qué actitudes deben evitar las celebridades en La Granja VIP, según Rey Grupero?

En una breve entrevista con TV Azteca repleta de buen humor y mucha irreverencia, Rey Grupero hizo gala de toda su experiencia en reality shows para dejar algo muy en claro: ¡en La Granja VIP no se valen las mentiras, los personajes ni la lágrima fácil para ganar el favor del público!

Visiblemente emocionado por esta experiencia nueva para él, Rey Grupero advirtió que sólo lucir el overol o adoptar un personaje cliché no será tolerado en las celebridades, además de que consideró que el público va a “funar” especialmente a los dramáticos.

“Yo creo que al público no le gusta mucho la banda que se victimiza, no le gusta mucho la banda que echa mucho drama... tampoco le gusta mucho la gente conflictiva y que echa mucho pleito, lo digo por experiencia”, adelantó.

Para Rey Grupero, La Granja VIP será una excelente oportunidad para valorar el trabajo de campo al tiempo que se sueltan los chismes más calientes del mundo de la farándula, por lo que invitó al público a no perderse ni un solo segundo del reality.

Como en La Granja VIP la popularidad viral no es tan importante, sino cumplir con el trabajo rudo y todos los retos extremos que tendrán lugar todos los días, entonces el panorama de las celebridades suena bastante complicado... ¡y eso nos encanta, pues el chisme y las intrigas estarán a full a lo largo de 10 semanas!

No te pierdas el estreno de La Granja VIP este domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO: ¡conocerás “otro lado” de las celebridades que nunca te imaginaste que tendrían!