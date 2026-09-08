“Es el sex symbol de La Granja VIP": Un Granjero está causando furor por su atractivo y tiene a todos impresionados

La semana de estreno de La Granja VIP Segunda Temporada nos ha dejado un sinfín de momentos virales y ya hasta los Granjeros están conquistando por su imponente atractivo físico. Para muestra, el furor que causó la llegada de Pascal Nadaud, quien está haciendo trabajos de los peones y ha mostrado que no solo es una "cara bonita", sino que también tiene un gran carisma y es muy comprometido.

Así que para hacerle honor a todas estas cualidades, Julio Camejo tomó la decisión de nombrarlo el "sex symbol" de la temporada, pues desde su perspectiva, está más que claro que es guapo y que cae bien, así que se merece el título. Por lo que aprovechó que esta semana es el Capataz, para repartir tareas y apodarlo como el más galán de sus compañeros.

Pascal Nadaud fue nombrado el “sex symbol” de La Granja VIP|ESPECIAL

Pascal Nadaud conquistó a todas las Granjeras desde el primer día en La Granja VIP

Aunque fue Julio Camejo el que nombró a Pascal Nadaud como "sex symbol" de La Granja VIP, en realidad estas cualidades ya lo habían hecho robarse las miradas de las Granjeras desde el primer momento. Esto quedó más que evidenciado durante el brindis de bienvenida, cuando personajes como Manelyk, Daniela Alexis "La Bebeshita" y Pimpinela Escarlata, cayeron rendidas a los encantos del atleta.

Tanto así que mientras daba su discurso y compartía la emoción por estar en este proyecto, le empezaron a gritar que se pusiera el saco porque su torso marcado las desconcentraba. Y por su parte, Pascal ha aceptado estos halagos con cierta timidez, aunque eso sí, parece que él también está fascinado con toda la atención que está recibiendo.

TODOS los Granjeros de La Granja VIP Segunda Temporada, ¿quién falta?

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras "Bicolor"

Kunno

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis "Bebeshita"

Abigail Pak "La Coreañera"

Natalia Alcocer "La Vikinga"

Manelyk González

Pimpinela Escarlata

Mario "Mono" Osuna

Pascal Nadaud

Julio Camejo

Azalia Ojeda "La Negra"

Todavía falta que se revele la identidad de un Granjero más y tal como Adal Ramones explicó, podría aparecer en cualquier momento para poner en jaque a todos.