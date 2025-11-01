inklusion logo Sitio accesible
“Voy a cambiar algunas cosas si soy Capataz": Eleazar amenaza con reajuste de quedarse en La Granja VIP (VIDEO)

Aunque el nominado está consciente de que podría volver a estar en peligro de salir la siguiente semana, no pierde la esperanza de conseguir inmunidad

Eleazar Gómez le afirmó a Manola Díez que buscará ser Capataz de La Granja VIP la próxima semana para conseguir inmunidad y que de lograrlo, va a cambiar algunas cosas porque “ya estuvo bueno de tanta graciosada”.

La Granja VIP
Eleazar Gómez
