inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
La Granja VIP México por Tv Azteca

La Granja VIP México: Por Azteca UNO

Granjeros

Eliminados

¡El chismecito con Mallezaa y los Eliminados!

Conductores

Críticos

¡Y eso que ya no son peones! Los granjeros ignoran llamado de Alfredo Adame para levantarse temprano

El último Capataz de La Granja VIP tuvo que hacer varias visitas a la habitación principal para que sus compañeros comenzaran a prepararse

teo-la-granja-vip
Notas,
La Granja VIP
Escrito por: Fernando Barragán

Parece que algunas cosas no cambiarán pese a que los granjeros se encuentran a un paso de la granja final del reality show y es que este día, algunos de ellos recordaron sus experiencias en el granero, pues aunque ya no existen peones, necesitaron más de una llamada por parte del último Capataz para comenzar a prepararse.

Alfredo Adame se tomó su puesto con mucha seriedad , pues fue el primero en levantarse poco después de las 07:00 horas para alistarse y, eventualmente, preparar el café; sin embargo, con el paso de los minutos y tras la primera llamada, el 'Golden Boy' se encontraba por su cuenta en el comedor de La Granja VIP.

Aunque Kim Shantal y Eleazar Gómez lo acompañaron poco más tarde, algunos granjeros como La Bea, César Doroteo y Sergio Mayer Mori requirieron de otra llamada para despertar y tender su cama, encomienda que les hizo el Capataz desde ayer.

Cabe señalar que Adame le pedía ayuda a la producción de La Granja VIP para que les echaran "tamborazos, gallinas, gallos y la marcha de Zacatecas" para despertarlos, mientras que Kim reconoció que, más allá de las guardias que hacen para vigilar a 'Jacinta', a varios de sus compañeros les cuesta mucho trabajo madrugar.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos a los granjeros elegidos por el público para disputar el segundo Duelo de la semana, así como al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a 'El Patrón' Alberto del Río y Serio Mayer Mori, y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.

Tags relacionados
La Granja VIP
Alfredo Adame