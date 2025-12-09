¡Y eso que ya no son peones! Los granjeros ignoran llamado de Alfredo Adame para levantarse temprano

Parece que algunas cosas no cambiarán pese a que los granjeros se encuentran a un paso de la granja final del reality show y es que este día, algunos de ellos recordaron sus experiencias en el granero, pues aunque ya no existen peones, necesitaron más de una llamada por parte del último Capataz para comenzar a prepararse.

Alfredo Adame se tomó su puesto con mucha seriedad , pues fue el primero en levantarse poco después de las 07:00 horas para alistarse y, eventualmente, preparar el café; sin embargo, con el paso de los minutos y tras la primera llamada, el 'Golden Boy' se encontraba por su cuenta en el comedor de La Granja VIP.

Aunque Kim Shantal y Eleazar Gómez lo acompañaron poco más tarde, algunos granjeros como La Bea, César Doroteo y Sergio Mayer Mori requirieron de otra llamada para despertar y tender su cama, encomienda que les hizo el Capataz desde ayer.

Cabe señalar que Adame le pedía ayuda a la producción de La Granja VIP para que les echaran "tamborazos, gallinas, gallos y la marcha de Zacatecas" para despertarlos, mientras que Kim reconoció que, más allá de las guardias que hacen para vigilar a 'Jacinta', a varios de sus compañeros les cuesta mucho trabajo madrugar.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos a los granjeros elegidos por el público para disputar el segundo Duelo de la semana, así como al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a 'El Patrón' Alberto del Río y Serio Mayer Mori, y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

