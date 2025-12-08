Alfredo Adame comparte sus primeras indicaciones como nuevo Capataz de La Granja VIP: “El único que va a repetir soy yo”

Uno de los aspectos que seguramente causará una alta expectativa en esta semana será el desempeño de Alfredo Adame como nuevo y último Capataz de La Granja VIP y es que desde este mismo día, el 'Golden Boy' dejó ver que su mandato será diferente al de sus compañeros que han tenido la distinción.

Si bien Kim Shantal mostró cierto descontento con la propuesta de que cada quien se hiciera de comer, Adame tuvo una breve reunión con los granjeros para compartirles más cambios en torno a la logística de las actividades con los animales.

Luego de leer una carta del Tío Pepe debido a que el Mayoral se ausentó este día del reality show, el Capataz les dijo que ninguno de ellos tendría permitido repetir estaciones, a excepción de él, el cual permanecerá en el establo para atender a las vacas.

Además, afirmó que una vez que terminaran sus tareas, pasaría a revisar que todo estuviera en orden para posteriormente regresar al interior de La Granja VIP y desayunar.

Cabe apuntar que también aprovechó el momento para compartirles que más tarde se llevaría a cabo el tan esperado show de talentos, por lo que exhortó a los granjeros a terminar con sus actividades lo más pronto posible con el fin de prepararse.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos a los granjeros elegidos por el público para disputar el Duelo, así como al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a 'El Patrón' Alberto del Río y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.