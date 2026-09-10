“Yo no te he dado esa confianza”: Manelyk pone un alto a Rafael en La Granja VIP Segunda Temporada

Manelyk y Rafael retomaron la conversación sobre lo ocurrido ayer en La Granja VIP Segunda Temporada, luego de que un comentario del actor sobre la influencer sobre no dejarse tocar generara distintas interpretaciones. Durante su plática, ambos explicaron cómo entendieron la situación y lograron aclarar el malentendido.

Rafael señaló que algunas de sus palabras también pudieron interpretarse de otra manera, mientras que Manelyk explicó que ella “no se ha llevado” así con él para tener ese tipo de comentarios hacia ella. Dejó claro que entre ambos no se ha generado ese nivel de confianza y con la conversación, los dos expusieron sus puntos de vista sobre lo sucedido.